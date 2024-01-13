柯P敗選…柯媽說話了！驚喊「很奇怪」：為什麼票這麼少

2024總統大選，民進黨「賴蕭配」勝選，民眾黨總統候選人柯文哲和副總統候選人吳欣盈今晚8時許抵達競總前發表敗選感言，現場支持者激動落淚，哭喊「柯文哲不要放棄」、「阿伯沒有輸」。而柯媽媽何瑞英提及兒子的選情時驚呼「為什麼票會這麼少，覺得很奇怪餒」。

柯盈配本次大選得票數突破200萬，打破以往第三勢力的紀錄，但仍不敵藍綠，以第三名落敗，柯競總前聚集接近萬名支持者，開票至晚間6時許，柯持續位居第三，支持者情緒低落，柯辦競總總幹事黃珊珊、柯辦發言人陳智菡都紛紛上台鼓舞士氣，更喊出「票數雖不如預期，但沒輸」，不過柯最終仍自行宣布敗選。

柯文哲表示，感謝競選團隊、全國各地挺身的小草，這是一場公民運動，他看到台灣人民如何熱愛國家，也成功向世界證明，台灣不只有藍綠，民主始終是最大的資產，創下很多奇蹟，這場選戰沒有伴募款餐會，純粹靠小額募款，將為台灣政治帶來正面影響。

而在媒體聯訪時，柯媽媽認為，在這半個月以來，看到柯文哲在高雄、台南，以及別的地方，都有很多人全力支持他，這讓柯媽媽驚呼「為什麼票會這麼少，覺得很奇怪餒」，柯媽媽最後也懷疑，「不曉得懷疑什麼，我不知道，不過這個國家要正常為百姓服務，不可以看人很多，出來票怎麼這麼少，這是莫名其妙的事情」。

被問到今天會打給柯文哲嗎？柯媽說，「不用煩惱，你是對的，你是我的孩子，我一輩子都相信你，不是假的，」她強調柯文哲已經選好幾次，會持續鼓勵他，也希望女兒柯美蘭落選後繼續當醫生，認真為患者服務。