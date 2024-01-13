大陸人氣抖音正妹倪聞悅以甜美形象和自然不做作性格，擁有破萬粉絲追蹤訂閱，只要開直播都會湧入大量觀眾，還會有人不斷抖內支持。未料，倪聞悅日前開直播應粉絲要求表演倒立，過程中衣服滑下導致走光，畫面全被網友錄下瘋傳，引起熱議。

微博上近日瘋傳一段正妹表演倒立走光的影片，事件女主角就是抖音上小有名氣的直播主倪聞悅，她日前在直播中遇到粉絲要求倒立，決定秀一手的她還將家居服扎進褲頭，做好準備就馬上倒立；倪聞悅萬萬沒想到衣服仍不敵地心引力滑下，沒穿內衣的她雪白雙峰全被看光，嚇得她迅速關掉直播。

倪聞悅直播表演倒立不慎走光，影片在網上瘋傳。（圖／摘自X）

但倪聞悅手速不及網友，她走光片段早被錄下，很快在網上瘋傳並引起熱議；有人認為網紅通常會用一些手段製造話題，她走光可能是設計好的，為了製造熱度；不過，還是有粉絲力挺倪聞悅，影片中的她反應很真實不像演的，沒有女生會把身體隨便給人看。目前倪聞悅帳號都消失，已找不到相關影片。

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