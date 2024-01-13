2024總統、立法委員選舉投票今（13日）下午16時起陸續開票，北市文山區忠順廟1676開票所在晚上19時開票結束後，開票所監察員質疑領票人員和開票結果人數不符，要求重新驗票，但開票所主任堅持以「開票結果」為主，因而引發糾紛。
雙方就在現場各執一詞，監票人員因此報警處理，但開票所主任仍堅持以開票結果為主，準備將選票封存押返回區公所，監票人員在警方蒐證協調後，直到19時30分許才同意讓步，不過強調會向中選會檢舉，投開票所領票人數和開票數不相符的爭議情況。
2024總統、立法委員選舉投票今（13日）下午16時起陸續開票，北市文山區忠順廟1676開票所在晚上19時開票結束後，開票所監察員質疑領票人員和開票結果人數不符，要求重新驗票，但開票所主任堅持以「開票結果」為主，因而引發糾紛。
雙方就在現場各執一詞，監票人員因此報警處理，但開票所主任仍堅持以開票結果為主，準備將選票封存押返回區公所，監票人員在警方蒐證協調後，直到19時30分許才同意讓步，不過強調會向中選會檢舉，投開票所領票人數和開票數不相符的爭議情況。
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