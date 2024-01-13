高雄第五選區（三民區、苓雅區8里）立委選舉塵埃落定，民進黨籍立委李昆澤成功連任，領先第二名的國民黨籍候選人黃柏霖1萬8689票，黃柏霖晚間現身競選總部向支持者抱歉，說自己努力不夠沒有達成目標，不過仍是高雄市議員身分，會繼續做好每個問政與服務。

第五選區選戰最終結果由李昆澤獲50.57％支持率共10萬8735票當選，排名第二的黃柏霖獲落後1萬8689票獲41.88％得票率共9萬46票落選，小民參政歐巴桑聯盟候選人張芳愉、無黨籍候選人楊椒喬則分別獲5.70％、1.84％得票率。

黃柏霖已是3度在立委選戰對決李昆澤，相較上次差距的3萬1019票，這次差距僅1萬8689票差距已縮小不少，在確定敗選後，黃柏霖與堂叔前議長黃啟川、堂妹高雄市議員黃香菽與妻子出現向支持者致歉。

黃柏霖說，對於個人努力不夠、沒有達成目標向感到不好意思，說自己從過去擔任黃啟川秘書，到6度當選市議員都在為政治服務，感謝團隊近日努力掃街拜票，更感謝支持者9萬46票支持。

黃柏霖強調，雖然這次沒能勝利，但仍是高雄市議員身分，會珍惜每次問政、服務的機會，自己投身的公益服務、科丁教育都會繼續不間斷，希望大家仍要給予支持鼓勵。