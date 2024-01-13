2024總統大選，民進黨「賴蕭配」勝選，民眾黨總統候選人柯文哲晚間8時發布敗選感言後，在競總內舉行記者會。由於民眾黨本次不分區立委拿下8席，外界也關注三黨不過半，是否選擇與藍綠合作？柯文哲說，未來時間既然要扮演關鍵少數，就不會固定說要跟誰合作。

柯文哲說，距離國會開議仍有17天，民眾黨黨部還存在，也有8名新任不分區立委，很多事情要討論，但他確認一點，就是民眾黨過去4年在立法院沒有甲級動員，這是奇蹟，代表絕大多數透過討論可以找到共識，雖在爭執過程中有兩難局面，但95％以上議題，若能把握一些政治價值時，每個議題，對錯就很清楚。

柯文哲強調，既然民眾黨要扮演關鍵少數，不會固定說要跟誰合作，他不喜歡立院投票，黨內要拿ox牌子，投票的人搞不清楚那題是什麼，民眾黨不會這樣幹，按照議題，講得有道理就支持，講得沒道理為何要支持。

至於是否支持韓國瑜當立法院長，柯文哲說，私人交情是一回事，但是要有黨內共識，外界說民眾黨是一人政黨，他想奇怪，民眾黨什麼事都集體決策，怎麼會有一人政黨，這種東西就是未來幾天要開會解決的。