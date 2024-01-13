金門縣國民黨籍立委陳玉珍(前中)早早在4點50分左右就已拿下2萬多票自行宣布當選，與支持者在競總外相擁慶祝。(于家麒攝)

陳玉珍(左二)親自坐鎮競選總部與團隊緊盯各地票數，最終以壓倒性的28846高票連任成功。(于家麒攝)

第11屆立法委員選舉結果出爐，金門縣國民黨籍陳玉珍以壓倒性的28846票、高達6成5的得票率完勝民眾黨籍主要對手尚文凱的13177票，以及無黨籍洪和成的2168票，順利連任完成「3連霸」。陳玉珍說，這場選舉是所有金門鄉親的勝利，接下來首要之事就是向中央與北京雙方面溝通，趕快開放陸客到金門觀光，振興地區人民的生計；至於會不會參選下一任縣長，她表示，要看自己立委做得好不好再說。

國民黨金門「女戰神」陳玉珍在上一屆立委競選當中，以21875票擊敗其他9位對手順利連任；此次更層樓，再以28846高票「輾壓」2位對手，足見其長久深耕金門、為鄉親服務的努力未被選前對手種種的負面文宣所抹滅。

陳玉珍表示，這場選舉是屬於所有金門鄉親的勝利，「一張票一世情」，每一張選票都是選民對她沉重的託付和信任；接下來首先要做的事，就是向中央與北京雙方面溝通，希望趕快開放陸客經由小三通到金門來觀光，振興地區人民的生計。

陳玉珍也強調，公僕的權力來自於人民，因為有人民參與這場民主的盛宴，才有甜美的果實。對於投票結果，她不認為是輾壓對手，她謝謝鄉親讓每個公僕知道「人民才是頭家」。

而關於接下來是否要參選下一屆金門縣長？陳玉珍表示，剛當選立委，就要把立委的角色扮演好，選不選縣長要看自己立委做得好不好再說；她也坦言，鄉親如果給予這樣的期待和託付，她不會退卻應該承擔的責任，但她認為這不是此時應該談的議題，此時此刻應該想，在往後幾年的立委生涯，如何幫金門制定好的政策、幫鄉親爭取更好的福利，希望讓金門發光發熱，讓金門在兩岸與國際上能更知名，讓全世界都知道，有一個美麗的蕞爾小島叫「金門」。

不過「政治素人」民眾黨籍的尚文凱，「代夫出征」初次參選就一舉拿下13177票，實力甚至更已遠超綠營「賴蕭配」此次選舉在金門的4569票，顯示「白色力量」在金門已崛起成為第二大勢力，值得藍、綠兩黨慎戒。雖敗猶榮的尚文凱也大度的恭喜陳玉珍勝選連任，期許她在這個職位上，能替金門再爭取更多資源以及預算。