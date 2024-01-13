國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐在眾人陪伴下，來到競總向支持者致意。（王惠慧攝）

2024新竹市區域立委選舉結果出爐，儘管自下午開票起，國民黨鄭正鈐與民進黨林志潔票數持續膠著，但在晚間8點左右因對手林志潔宣布敗選，鄭正鈐競選總部也傳來宣布勝選消息，隨後鄭正鈐也在議長許修睿、黨團總召陳慶齡、市黨部主委李縉穎及黨籍議員的陪伴下來到競總向支持者致意。

鄭正鈐晚間8點多來到競總發表勝選感言，他說感謝這次新竹市民選擇正能量的選舉，這樣的結果給他很大的鼓勵，也感受到很大期許跟壓力，過去4年得到市民肯定，未來4年也會盡最大努力，持續維持初心。

鄭正鈐說，他從選議員時就使用「Stand by you」的標語，站在市民身邊為市民喉舌，他始終秉持此初心，為民眾爭取權益，他也會幫市府向中央爭取經費，讓地方市政建設好好發展，他感謝選舉團隊非常辛苦，議長、主委都已經沒聲音也持續幫忙。

鄭正鈐也說，這次選戰歷經許多冷天，車掃揮手致意時手都冰到不行，黨團議員們還是堅持到最後，選舉期間有不少抹黑，黨團跳出來幫他開記者會，也有民眾幫他查資料澄清。他也特別感謝新竹市長高虹安，在他空橋經費爭取的事被抹黑時，看不下去出來講公道話。

被問到看開票是否很緊張？鄭正鈐說，他偷偷跟大家說其實剛剛是在睡覺，因為選舉實在太累了，早上又早起投票，過去這兩三個月睡眠補不起來，醒來後來發現選情膠著，確實差距不大，但他會持續努力，為新竹市爭取更多努力跟支持，希望下次開票不會那麼緊張。隨後鄭正鈐也在眾人陪同下向支持者致意，競總團隊也準備蛋糕慶祝。