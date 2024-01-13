花蓮縣總統選舉人人數26萬餘人，共設337個投開票所，投票率65.72％，國民黨「侯康配」拿下8萬7953票，得票率50.50％，贏過對手民進黨「賴蕭配」4萬3157票、民眾黨「柯吳配」4萬3047票，侯康在13鄉鎮揮出「全壘打」，票數全都領先對手。不過，民眾黨首度角逐大選票數頗有斬獲，讓藍綠票數互有消退。

花蓮政治板塊藍遠大於綠，2000年大選，蔡英文獲6萬6509票；親民黨宋楚瑜獲6869票；國民黨韓國瑜獲11萬1834票，是國民黨在本島得票率最高的縣，4年後從藍綠白3黨票數分析，互有消長，民眾黨初試啼聲在花蓮顯有斬獲。

此外，這次花蓮立委有４人參戰，主要仍由國民黨傅崐萁、民進黨張美慧對決，最終傅崐萁勝出。傅曾任4屆立委、2屆縣長，妻子徐榛蔚也是現任縣長，夫妻倆基層實力雄厚，4年前立委選舉，傅崐萁在藍營分裂，三腳督情況下，依然擊敗對手蕭美琴和藍營提名的黃啟嘉勝出。

「藍白勢必要合作」傅崐萁宣布當選致詞時說，這次選舉在花蓮沒有得到白色友軍的支持，但在未來國家大政中，勢必藍白要合，有國會的監督，才能導正國家不要走向偏頗的方向，置百姓於水火。

他也呼籲柯文哲主席，為了守護台灣的安全，守護台灣的人民，藍白勢必要合作，雖然柯希望下架民進黨到目前為止沒有成功，但未來藍白勢必要併肩作戰，讓所有監督力量極大化。