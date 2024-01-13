儘管選前各家民調都顯示有約6成的選民希望政黨輪替，但因為在野勢力分裂，三腳督的賽局確立後，這場大選的勝負其實早已大勢底定。國民黨無法利用人民求變的「翻轉契機」贏得勝選，從提名開始到「藍白和」都有檢討之處，未來4年只能善盡在野黨制衡角色，在新國會發揮影響力是下一個該拚搏的戰場。

這次可說是國民黨史上最團結、將士用命，希望重返執政的一次大選。只是百年大黨竟然只有一個新北市長可以選總統，實在令人意外；雖然侯友宜在兩次新北市長選舉表現不俗，做為一個技術官僚，侯友宜的能力絕對無庸置疑，但作為一個國家領袖的「卡里斯馬」顯然還不夠；從來英雄造時勢，豈有主角等燈光？歷屆總統候選人都有領袖氣質與魅力，自成選戰吸票機，副手在選舉的功能，其實與當選後的副總統無異。

尤其是國政的熟稔和宏觀格局，加上市府團隊又沒有打大型選舉的經驗，讓侯友宜在選舉之初無法獲得適當火力支援，直至後段雖急起直追，但不少選民仍疑惑：侯友宜準備好了嗎？

尤其，選舉過程竟然因為一個首次參選市長的冷飯再被熱炒，顯然侯友宜認為凱旋苑已經過關，但相對賴清德老家違建，被民進黨操作成相對剝奪感、反可能激起仇富共鳴，雖然侯陣營危機處理算快，但免不了又喚醒年輕選民記憶中那個不喜歡的國民黨。

國民黨狂打民進黨貪腐，但相較於扁政府的「人贓俱獲」，甚至引發波濤洶湧的百萬紅衫軍倒扁運動，國民黨8年到底揭了什麼讓人記憶深刻的弊案，討厭民進黨固然不少，但國民黨本身的說服力夠嗎？

最關鍵的是，喧騰多時的「藍白和」最後破局收場，在野不能整合，讓下架民進黨更是難上加難。雖然國民黨是最大在黨，不論是總統得票數和立委席次，但4年後，黨內雖有明星台中市長盧秀燕，或是台北市長蔣萬安 ，但若百年老店不改革，只想等民進黨犯錯，恐仍會先遇到在野勢力的「同室操戈」，屆時，國民黨優勢的老人票逐漸凋零，柯文哲的主力部隊、年輕票只會增加，國民黨要靠什麼奪回政權？