外媒報導，民進黨總統參選人賴清德，宣布贏得本次總統選舉，賴清德與美國等合作加強防禦力，保護安全的方針，恐將會與習近平的「統一是歷史的必然」的方針相對，兩岸的緊張局勢可能會進一步加劇。
綜合《半島電視台》（Al Jazeera）和日本《朝日新聞》13日報導，儘管中國大陸警告不要投票給執政黨民進黨的賴清德，但他還是贏得了台灣總統大選。 現任副總統賴清德與保守的國民黨候選人侯友宜和2019年才成立的台灣人民黨的前台北市長柯文哲展開三方競爭。
國民黨總統參選人侯友宜本週六（13）宣布敗選後，致電祝賀賴清德的勝選。他也為未能拉下民進黨向國民黨支持者道歉。民眾黨參選人柯文哲也承認敗選。
《半島電視台》談到，因台灣的政治地位有爭議，這場總統大選顯得格外重要。儘管台灣自1940年代以來事實上已獨立，但仍聲稱對該島及其外圍領土擁有主權，並且不排除使用武力來實現目標。 在選舉前夕，中國大陸譴責賴清德是危險的分離主義者，表示如果他獲勝，將對該地區的和平構成威脅，並稱這次選舉是戰爭與和平之間的選擇。
《朝日新聞》報導認為拒絕與中國統一的執政黨民進黨的賴清德，擊敗了與中國緩和的國民黨侯友宜，賴氏與美國等合作加強防禦力，但兩岸的緊張局勢可能會進一步加劇。
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