第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉今(13日)進行投開票，民進黨總統候選人賴清德獲得500多萬票確定當選。但綠營立委則有不少翻車案例，台北港湖現任立委高嘉瑜輸給國民黨李彥秀，新北汐止賴品妤不敵國民黨廖先翔，羅致政因醜聞風波輸給葉元之2千票，桃園鄭運鵬敗給牛煦庭，台中林靜儀不敵顏寬恒、張廖萬堅敗給廖偉翔、莊競程不敵黃健豪、江肇國輸給羅廷瑋。南投蔡培慧敗給游顥，雲林蘇治芬不敵丁學忠。

也有民進黨現任立委不尋求連任，遭到藍營刺客挑戰成功而變天者，如新北市吳崢輸給國民黨張智倫，基隆市鄭文婷敗給林沛祥，新竹縣詹紀緹不敵徐欣瑩，苗栗縣曾玟學敗給邱鎮軍。此外，台東縣原本的現任綠營立委劉櫂豪脫黨參選，民進黨改派賴坤成參選，最終不敵藍營黃建賓。

2024大選現任（民進黨為主）區域立委翻盤表

非民進黨部分，無黨籍現任立委趙正宇被國民黨邱若華挑戰成功。總計國民黨區域立委現任者全數連任，開疆闢土挑戰成功共17席。