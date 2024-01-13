2024總統大選由「賴蕭配」勝選，有許多民眾黨與在野支持者發出不平之鳴，前民眾黨祕書長謝立功就批評，柯辦總幹事黃珊珊應擔起KPI，為敗選辭立委負責。對此，民眾黨總統候選人柯文哲說，那些在指責別人的人，先問自己幫忙了多少。

對於國民黨2024競選發言人凌濤痛批，黃珊珊的「民眾黨假民調」成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首。柯文哲說，理想政治應該是每人選他最好的，才會覺得台灣一定要脫離兩極對抗選舉，若總統選舉主軸拉回統獨意識形態，直接說一定是綠贏，坦白講，選舉若被拉出意識形態鬥爭，反而才有機會贏。

對於選後找戰犯，柯文哲強調，他誠懇講，最不要怪誰做不好，所有人都是柯文哲選的，柯文哲要承擔最大責任。

媒體也詢問，選後有何想要跟賴清德說。柯文哲說，民進黨得票率只有40％，很清楚60％反對民進黨繼續執政，一定有做不好，今天只是台灣政局關係，讓綠營得以繼續執政，並不代表民進黨做得好，過去批評的還存在，但他不會一開始看衰人家，更希望台灣好，就看賴上任後怎麼解決問題。

不過，柯文哲強調，台灣每兩年選舉一次中央一次地方，每次都是檢驗，這是民主政治可貴之處，定期檢驗，做不好會被人民換掉。