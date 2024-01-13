今天（13日）白天回溫，各地高溫在23至26度左右，僅花東及恆春一帶有局部短暫降雨，明天（14日）天氣會比今天更穩定，白天高溫同樣上看26度，不過下周一（15日）東北季風將增強，2地區將變為涼爽、有雨的天氣。

中央氣象署資訊顯示，明天各地為晴到多雲的好天氣，水氣比今天還要少，花東及恆春的降雨都會變得零星；溫度部分，清晨感受仍較涼，西半部低溫約12度，東半部低溫也只有15度，且竹苗局部地區最低溫恐下探個位數，白天後迅速回暖，各地高溫上看26度，日夜溫差明顯。

下周一、下週二（16日）東北季風增強，北部、東北部轉涼有雨，且東北部地區雨勢會較明顯，有局部較大雨勢發生的機率，其他地區大多仍為多雲到晴的天氣。

下周三（17日）東北季風減弱，台灣周遭風向由東風轉為東南風，各地氣溫逐漸回升，至下周五（19日）為止水氣都不多，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨；下周六（20日）東北季風再增強，加上還有鋒面通過，北部、東北部將轉濕冷，其他地區雲量也會明顯變多。