高雄市長陳其邁晚間8時抵達左營區賴蕭競選總部發表感言，表示選民用選票讓台灣的民主進程再往前走，未來會和8席的民進黨立委會更謙虛傾聽民意，讓高雄能夠成為世界的高雄。（記者林雅惠攝）

高雄市長陳其邁晚間8時抵達左營區賴蕭競選總部發表感言，表示選民用選票讓台灣的民主進程再往前走，未來會和8席的民進黨立委會更謙虛傾聽民意，讓高雄能夠成為世界的高雄，最後他與當選立委們向台下現場民眾深深一鞠躬致謝。（記者林雅惠攝）

2024總統大選13日登場，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴在開票後即一路領先，晚間8時30分也自行宣布當選當選中華民國第16任正副總統，高雄市8席民進黨立委全部過關，市長陳其邁晚間8時抵達左營區賴蕭競選總部發表感言，表示選民用選票讓台灣的民主進程再往前走，未來會和8席的民進黨立委會更謙虛傾聽民意，讓高雄能夠成為世界的高雄。

陳其邁首先恭喜賴清德、蕭美琴成為中華民國第16任正副總統，也感謝蔡英文總統的帶領，以自信勇敢的步伐，讓台灣成為世界的關鍵字、讓台灣成為世界的台灣。

陳其邁說，賴清德總統、蕭美琴副總統接下來的4年，會面對複雜的國際局勢跟兩岸局勢，相信所面對的挑戰不會更少，只會更多，代表賴總統的責任更加的艱鉅。

而這一次大選的國會席次，民進黨沒有過半，這也代表民進黨還有很多做得不夠好、還要更努力的地方，因此民進黨也要深自檢討，更謙虛、要推動更多福國利民的法案。

陳其邁強調，未來高雄的8席立委會跟他共同努力，在立法院不論是法案或預算審查，讓高雄能夠大建設、大發展，讓市民朋友有共同的願景，讓高雄成為世界的高雄。

陳其邁致詞到最後，表示非常感動，優秀的同志關關難過關關過，尤其李柏毅在左楠區一席是最艱困的選區，跨選區的委員都即刻救援，守住艱困一席。

他也謝謝黃捷臨危授命，獲得市民朋友支持，順利過關，並感謝立委邱志偉、林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩等人，即便民調過程一直領先，他們也沒有掉以輕心，讓賴清德、蕭美琴的選票，高雄市已經領先32萬票。

陳其邁最後指出，面對新的民意，他們會更謙虛的傾聽民意，不管是市政的推動，還是國會推動福國利民的法案，相信民進黨8席立委，會更加努力。