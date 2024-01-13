民進黨總統候選人賴清德一如各界預期，以40%的得票率成為「少數總統」。儘管如此，賴清德接棒成功，也打破總統直選以來所謂的「副總統魔咒」，以及「政黨輪替魔咒」；一般認為，在總統得票率以及國會席次未過半的情況下，形同2000年大選，重演陳水扁政府朝小野大的局面，直接面對立法院監督的行政院長勢必面對嚴峻挑戰，人選的思維恐怕不能不納入「聯合政府」的精神。

1996總統直選以來，始終籠罩兩大魔咒。一是「副總統魔咒」，1996年後民選的副總統，包括連戰、呂秀蓮、蕭萬長、吳敦義、陳建仁，都不能在更上一層樓當選總統；另一是政黨輪替，也就又沒有一個政黨可以連勝三次大選，就鐘擺效應一樣，每8年就政黨輪替一次，加上2022年的縣市長選舉，國民黨大獲全勝，再度形成地方包圍中央的局勢，也因此，國民黨對於下架民進黨、重返執政寄予厚望。

不過，由於在野勢力無法順利如支持者的期待順利整合，在三腳督的局勢下，賴清德成功突圍，也創下台灣總統選舉史的魔咒。但也如同選前的預判，民進黨延續執政，但出現「懸峙國會」的局勢，難以像前總統蔡英文時代「完全執政」，行政、立法一把抓，可以在政策、預算和人事上「予取予求」、「為所欲為」。這也是在立委選制改為單一選區兩票制，首度出現執政黨無法在國會取得過半席次。

面對「完全執政」夢碎，賴清德就猶如「弱勢」總統，無法遂行個人意志，甚至如果像台南市府時代與議會硬幹，難保不會重蹈陳水扁的覆轍，陷入「令不出總統府」的窘境。因此，未來由誰組閣就顯得重要，目前黨內呼聲較高的，包括此次輔選有功的前黨主席卓榮泰，以及總統府秘書長林佳龍。

卓榮泰曾任立委、行政院政務委員、秘書長、民進黨秘書長、主席，2018年民進黨縣市長選舉大敗，蔡英文請辭黨主席下台，中生代一致推薦的人選就是卓榮泰，因此從政資歷和黨內人和都是優勢。林佳龍身為正國會大阿哥，資歷也完整，如果基於派系平衡的考量，出線的機率也不低。只是2021年才因為太魯閣號列車出軌意外請辭交通部長，隔年參選新北市長慘敗國民黨的侯友宜逾45萬票，聲勢遭到重挫。

如果考量國會生態，曾全馬政府時代政務委員、國科會主委的朱敬一，不但是賴清德國家希望工程智庫的成員，更是 總統辯論會獲邀觀戰的貴賓，也顯見兩人的好交情；而朱敬一的財經背景，也適時填補賴蕭兩人的不足，主打財經內閣和跨黨派政府或許是另一匹「黑馬」，但會不會成為另一個唐飛，反正藍綠兩邊都不討好，反成短命內閣？恐怕得反覆思量。