基隆市無黨籍立委候選人王醒之13日晚間發表選後感言，他認為，雖然在這次的選舉中敗選，但他不僅是近30年以無黨籍參選人票數最高，也在暖暖區取得立委最高票。他認為，雖然「落選」，卻也是「勝選」了。

王醒之認為，在這次選舉中，他的團隊成功地讓基隆市長期對政治現況不滿，但是又充滿期待的人聚集了起來。這些人多年來都被迫「含淚投票」，但這次總算可以快樂投票。

他說，在這次選舉中，已經締造了好幾項基隆地方政治史上未有的成績，包括他是近30年來，他是無黨籍參選人票數最高的。其次，他在暖暖區的得票數超過藍綠兩黨對手，顯示他和團隊長期在暖暖區社區工作與政治實踐路線的肯定。

王醒之指出，他與團隊「以陌生拜訪穿透傳統社團經營」、「以議題政治穿透傳統藍綠政治」、「以街頭對話取代組織動員造勢」、「零公關無樁腳」……等選舉方法上的實作，已經開始改變地方政治選舉文化。另外，王醒之也說，他此次選舉花費，「全數」靠民眾捐款支應。

王醒之說，他永遠不會忘記所有在路上為我加油歡呼的市民、那些我完全不認識卻暗自塞錢捐款給我的朋友、那些眼眶泛淚託付於我的朋友……。謝謝所有投票給我、並且極力為我拉票的志工與朋友。