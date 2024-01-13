2024總統大選「賴蕭配」勝選，國民黨2024競選發言人凌濤痛批，民眾黨總統候選人柯文哲競辦總幹事黃珊珊的「民眾黨假民調」成為藍白破局、無法下架民進黨的罪魁禍首。對此黃珊珊今晚回嗆，「他背後到底是代表朱主席，還是侯市長呢？如果是的話，那他還要跟我們做國會的合作嗎？」

針對凌濤的說法，黃珊珊在競總受訪表示，政黨合作、聯合政府，怎麼會在你要結盟的盟友之間製造敵人？這件事情過程中很清楚 如果現在還要在立院跟我們合作的話，他（凌濤）的態度應該是這樣嗎？

藍白合為什麼破局，國民黨應該比我們更清楚，人民應該比我們更清楚，在座的小草比我更清楚對吧，尤其是放任發言人這樣的發言 ，「他背後到底是代表朱主席，還是侯市長呢？如果是的話，那他還要跟我們做國會的合作嗎？」

另外，對於謝立功的指責是否感到委屈，黃說，「黨內有不同意見我們都尊重，但剛剛主席已經說了，如果大家對選舉過程，大家出了多少力，請他先說清楚吧。」