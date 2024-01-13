《紐約時報》報導標題稱，賴清德勝選是北京的一大挫折。民進黨強調了台灣的主權，擊敗了贊成與中國大陸接觸的在野黨，賴清德長期受到中國大陸的敵視，這個結果可能促使北京增加對台灣的壓力，同時加劇與華盛頓的緊張關係。

據《紐約時報》（New York Times）13日報導，民進黨（DPP）總統參選人賴清德宣布勝選，民進黨希望繼續領導台灣擺脫北京的影響，而國民黨則傾向擴大貿易關係並重啓與中國大陸的談判。在大部分選票計算完畢後，賴清德的主要對手侯友宜認輸，並在一次政黨活動中向其支持者道歉。

這是民進黨連續執政第3次，這是自 1996 年台灣實行總統直選以來首例。他承諾將堅持現任領導人蔡英文總統的方針：與北京保持距離，同時尋求避免衝突，並加強與美國和其他民主國家的關係。

自蔡英文8年前就任總統以來，中國大陸對台灣的軍事壓力不斷升級。陸戰機和軍艦定期試探台灣軍方，如果賴清德獲勝，至少在一段時間內，這種恐嚇可能會加劇，