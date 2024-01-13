台北市一對夫妻結婚6年多，育有2名子女，江姓人夫指控黃姓妻子讓他戴綠帽，與4名男子開房約砲，去年4月他意外發現妻子與砲友的鹹濕訊息、私密照片，追問妻子，她也坦承偷情，讓他極為憤怒，以侵犯配偶權向妻子提告，求償160萬元。台北地院審後判黃妻應賠償25萬。

判決指出，江男指控去年4月意外發現妻子與4名砲友的鹹濕訊息、私密照片，追問妻子，她也坦承偷情，讓他極為憤怒，認為妻子的行為已足破壞兩造間婚姻關係中共同生活之圓滿安全及幸福，並嚴重侵害原告配偶權之身分法益，悖於善良風俗而屬情節重大，致江男受有精神上痛苦，因此與妻子協議離婚，並向她求償，

審理時，黃女辯稱兩人婚姻早已因價值觀及子女教養問題等生活上因素，導致婚姻觸礁，經多次婚姻諮商，仍未能妥善溝通，夫妻關係無獲改善而貌合神離。並主張自己不忠的行為並未損害丈夫的配偶身分，而且刑法中通姦罪也被宣告違憲廢止，憲法目前更強調婚姻中雙方的平等和自主的個人性自主權。黃女更指出兩人簽署離婚協議書時，已併就被告之外遇行為和解，被告應免除賠償責任云云。

法官檢視人妻與4名男子的對話紀錄，顯示他們確實有共同入住旅館，還有發生性行為，鹹濕對話包含「謝謝寶貝讓我內射，射了好多精液進你小穴好舒服」、「你的感受也是被我的肉棒填滿的」、「我只知道我插你插的非常爽喔」、「你說的是我用老二X到你噴水吧？」、「高潮很多次」「射好射滿是內射」、「我想要了，上次沒有射」、「那你想要壞壞嗎」等性愛挑逗內容，砲友還曾表示「基本上我是希望任何時候都跟你不戴，然後我會射外面的」、「我是想要跟你盡情不戴愛愛，我再買藥給你吃喔」、「幫我舔肉棒、肉棒好癢」、「好想內射」、「讓老公戴綠帽你會不會興奮」等露骨告白。

法官認為，黃女確實跟數名男子有如上所述之同床共枕或發生性行為等逾越一般朋友交往之行為，遠超出一般社交交往的範疇，丈夫為此受創，甚至當丈夫想要對「砲友」索賠時，人妻竟還護航表示「我得立場就是，那是我去玩，我找他們，就只是身體上的滿足而已，我不想要因為這樣搞得你還要去告人家什麼的」，拒絕出賣砲友，因此，法官判賠黃女須賠償丈夫25萬元，應屬適當，逾此部分之請求，為無理由。可上訴。