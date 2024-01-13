桃園二選區藍綠立委纏鬥，國民黨立委候選人涂權吉以約1200多票差距險勝，擠下民進黨現任立委黃世杰，開票期間黃起初領先，涂緊追在後，最終涂急起直追成功超越黃。黃表示，遺憾沒能搶下這重要一席，感謝所有鄉親力挺，民主選舉只要是公平競爭，結果都會虛心接受，不足之處也要做出改變。

學經歷豐富的黃世杰，父親為前桃園農田水利會總幹事黃金德，5年前初試啼聲擊敗前桃園縣長吳志揚，任期將至，他披著優秀立委戰袍爭取連任，加上豐富服務政績，擴大選戰大小造勢，他與對手涂權吉更在選舉期間，雙方交鋒航空城徵收、SRF發電廠進駐等地方發燒議題，吸引選民關注。

只是這回未能打破桃園沿海立委一任魔咒，雖黃世杰在大園、觀音、新屋都勝出，但涂在楊梅高出約1.7萬票，黃最後仍以約1200多票差距惜敗。

黃世杰表示，這次選舉結果非常接近，遺憾沒能搶下這重要一席，感謝所有站出來力挺他的鄉親，還有團隊夥伴與家人，讓他有勇氣站來出參選，為努力不夠的地方致上最深歉意，相信未來在任何崗位，他都會持續為地方、為台灣民主自由打拚。

黃世杰說，非常感謝大園、觀音、新屋、楊梅4區鄉親的支持，民主選舉只要是公平競爭，結果都會虛心接受，不足之處也都要做出改變，繼續爭取民眾支持，至於下一步規畫，他則說目前尚未計畫。