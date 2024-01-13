下任總統在今（13日）晚揭曉，最後民進黨總統候選人賴清德接棒總統蔡英文，將成為下任總統，國民黨侯友宜排第二，民眾黨柯文哲則是吊車尾。對此，有柯粉在開票過程中就坦言，「低估了基本盤的實力」，並稱自己已經準備好被嘲笑了，內心真是失落。

一名網友稍早在PTT發文表示，真的以為會贏，真的低估了基本盤的實力，早上看投票率沒有催出來就覺得不妙了，一直以為國民黨會崩盤、棄保會出現，也真沒想到中間選民的板塊是如此的小，民眾黨連第二都沒有，還不是最慘的，接下來的黨內風暴，才是考驗柯的時候。

該名網友還稱，「當看國民黨一直說，他們跟賴差距只在誤差範圍內，我心中一直覺得怎麼可能，第二名一定是柯P，現在我才覺得，原來身為中間選民的我，對政黨實力的深淺是不了解的，我已經準備好被嘲笑了，內心真是失落。」

對於該網友的發言，鄉民紛紛留言回應，「失落啥小，本來就老三」、「懶的笑你了」、「本來就不可能贏，好了啦」、「你竟然真的以為會贏？」、「我綠粉啦，我很感謝柯文哲」、「孩子該多看看同溫層外的世界」、「我是支持綠的，最感謝的就是像你這樣的」。