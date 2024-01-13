亞洲流行天后蔡依林自1999年推出首張專輯《1019》在歌壇嶄露頭角，之後憑藉《看我72變》專輯紅遍各地，出道近25年，仍舊屹立不搖，就有網友很好奇，蔡依林是如何從稚嫩少女轉變為氣場十足的唱跳一姐，在網上提問，留言區掀起熱烈討論。

近日有網友在PTT上以「蔡依林從偶像變天后的關鍵是什麼？」為題發問，網友表示在他印象中20年前，蔡依林似乎被外界視為沒有實力、只靠外表的歌手，原PO表示「好像周杰倫曾寫了一首歌幫她翻紅(？)，當初和其他藝人比起來，穩紮穩打，明明也沒什麼負面新聞，但是粉絲圈以外的觀眾緣好像不好。」

此外，原PO表示「似乎有一陣子一直被揶揄是炸蝦？好像也不是男生會愛的女神類型」，對於蔡依林成功的原因是什麼，原PO好奇問「她有了現在的天后地位，是靠特定的代表作或是一錘定音的事件嗎？」

貼文一出掀起熱烈討論，網友紛紛點出開始走紅關鍵「自律不懈怠，又處在黃金年代，應該是從《看我72變》轉型《舞孃》大紅」、「舞孃那張專輯開始提升的」、「 一開始很慘，國小送票都沒人要去，七十二變就突然爆紅了」、「看我72變那張大賣，從此之後就沒衰退下來過，天后地位穩很久了。」

而除了作品優秀之外，有些網友認為是生對時代，直言「放到現在台灣根本沒養分」，還有大部分網友認為是因為蔡依林對自己要求很高，「邊跳邊唱的實力很強，至少沒在開導唱」、「問題是，有誰比她又能歌又善舞呢？先不論唱歌，有些動作和體態是要有過相當的努力才會擁有的」、「變漂亮+努力+專輯質感提升。」