新北市十選區立委候選人林金結於今（13）日晚間7時許宣布敗選，林金結表示，跟上次立委選舉比起來，多了二萬多票雖敗猶榮，怪自己努力不夠，沒辦法符合多數民眾的期待，選舉是一時的，往後會繼續努力，這次選舉少數服從多數，多數服從少數，希望對手吳琪銘不要辜負大家的期待，不管怎樣最終都是台灣贏。

林金結表示，「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。」這是他一直奉為座右銘的一段話，林金結說他從小就刻苦，15歲帶著台幣2000元到北部打拼，能有當前的成就不知道越過多少障礙高山，吃苦當作吃補，面對敗選是坦然以對，人生會有很多磨難，他有心理準備。

林金結說自己跟國民黨都需要深刻反省，為什麼得不到年輕人的認同，他建議選後，黨中央應該盡速召開檢討會議，調整黨的方向，否則許多從北到南優質的候選人都在這次選舉當中鎩羽而歸，很多選區就差一點點非常可惜。

這次兩位總統的本命區都是新北市，林金結認為民進黨死守新北的策略奏效，加上藍軍的藍白合談得實在太久了，直到11月中旬都還在上演藍白合，最終又分道揚鑣，小雞要面對民進黨完全執政的黨政資源大軍重壓，小雞實在是有難以承受之重。