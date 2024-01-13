2024大選告一段落，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴晚間也在競總前（北平東路）舉辦「勝選之夜」活動，自行宣布當選，蔡英文總統晚間9點也抵達現場，蔡英文表示，恭喜賴清德副總統順利當選，同時也要向另外兩組奮戰不懈的候選人表達敬佩之意，他們為這場選戰付出很多，也提出許多對國家發展寶貴的意見，這場選舉就是台灣民主生命力的展現。

蔡英文說，感謝全體台灣人民，再一次共同完成民主社會中最重要的一場選戰，無論選舉結果如何，這就是共同珍惜的民主生活方式，這次選戰凸顯台灣社會議題上的分歧，也有許多共同的關切和看法，期待在未來，能夠啟動跟在野政黨、社會各界的溝通，讓選舉結束，成為面對挑戰、化解分歧的開始。

蔡英文指出，此時此刻，全球都在注目台灣選舉，特別謝謝所有外交人員，因為有他們，世界才能零時差的訊息，也看到我們民主的價值，更重要的是要感謝國軍將士、警消弟兄姊妹，因為他們堅守崗位，這次選舉才能順利。

蔡英文說，經過這場選舉，我們向世界證明，再多的挑戰、再多的壓力，也沒辦法打擊我們對民主的堅定信心和自由家園的熱愛，8年來不離不棄支持，台灣已經成為更好的台灣，她衷心感激。

蔡英文表示，台灣人民選擇民進黨繼續執政，走向世界的路，身為執政黨必須穩健前進，讓台灣更加堅韌，同時這次選舉大家也選擇一個有更多朝野變化、合作的國會，這都是我們施政有不盡周延或是不足的地方，都需要更盡力跟社會溝通，身為執政黨，未來我們更應該主動走出去，凝聚最大共識，讓國家繼續前進。

蔡英文指出，選舉期間，對於國家不同的思考，選舉之後都可以作為執政團隊的參考，選舉結束就是團結的開始，無論把票投給誰，民主台灣都因為你我決定邁向了一步。