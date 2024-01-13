民進黨賴清德奪下總統大選勝利，並召開國際記者會，外媒問及賴清德會如何緩解台灣與中國之間風險，以及會如何開啟與北京對話？賴清德回應，會依據中華民國憲政體制推動兩岸事務，也希望中國體認他們也肩負台海穩定的責任。

外媒指出，選戰中有約700萬人投給其他競爭對手，代表台灣有希望對中國採取較溫和態度的聲音，未來他要如何減緩中美衝突或是兩岸之間遭受更多風險，避免影響台灣半導體等高科技產業發展？

賴清德表示，在全球智慧化的時代，半導體產業非常關鍵，台灣半導體固然是台灣優勢，同時也是對世界的責任，當然也是世界的共同資產。他說，因為半導體產業是全球分工才能成就的一項產業，不僅僅台灣會珍惜，也希望中國跟國際社會也一起珍惜。

賴清德說，台灣在蔡英文總統帶領下，兩岸政策相當穩定，也受到國際社會支持，他強調，台灣並沒有進行任何挑釁，台灣只是想要維持民主自由的體制，他重申，只要在對等尊嚴原則下，台灣很樂意跟中國彼此交流，合作創造和平共榮，未來他也會大力協助半導體產業發展，從材料、設備、研發、IC設計、製造、封裝測試等，形成更完整產業鏈。

《路透社》追問，雖然賴強調會遵循蔡英文路線，不改變現狀，但過去8年蔡英文不斷對北京釋出善意卻都被拒絕，未來賴會有何具體不同做法以重啟對話，而若仍遭拒絕是否有備案？

賴清德重申，過去8年蔡英文在兩岸議題上的領導深受國際社會肯定，他會依據中華民國憲政體制推動兩岸事務，希望未來回到兩岸交流，也希望在未來新情勢下，中國能體認和平是符合雙方利益，台海穩定更是世界安全繁榮必要元素，希望中國也能體認他們也有責任，共同促進兩岸穩定發展。