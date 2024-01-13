2024總統及立委選舉結果出爐，國民黨總統候選人在落後民進黨總統候選人賴清德超過90萬票的情況下，親自宣布敗選。對此台北市長蔣萬安也表示，今晚有超過400萬人，與他有著同樣的失落，這份失落是因為對中華民國的在乎、對台灣未來的期待、對自由民主的熱愛。蔣也恭喜賴清德與蕭美琴，並表示「未來的四年，要請你們引領著中華民國努力進前。」

蔣萬安表示，雖然民進黨在這次總統大選中勝出，但有接近6成選民並沒有將他們的信任化作選票投給民進黨籍候選人，這是台灣人民對國際社會發出的聲音。民眾對於過去的八年並不滿意，也特別希望賴準總統與未來的執政團隊，未來應該要多聽多數民眾的聲音，「我們真心希望中華民國的未來能夠更好。」

蔣萬安也也恭喜所有立委當選人，「你們贏得了未來四年為民喉舌、監督施政、爭取建設的機會。」蔣萬安說，他身為台北市長，相信所有縣市長都跟他一樣，期待著能與你們密切合作、為人民創造更好的生活。尤其想對理念一致的新任立委們請託，一定要忠於職守、嚴格問政，你們的有效監督，才能讓執政團隊不敢輕忽，停止鴨霸、濫權。只有透過國會的強力監督，才能制衡行政權，確保國家在正軌運轉。而身為縣市首長的我們也會更爭氣，做出成績、將有感施政擴大為跨縣市的協同治理，惠及更多台灣人民。

而在台北市，國民黨提名的王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆順利當選立委，「我除了要感謝選民願意給予信任以外，我也要對幾位委員說，我們並肩作戰，一路走來特別不容易。」蔣萬安說，他們對台北有著共同的願景，也期待未來在國會與市府，都能共同為台北的權益發聲、為市民服務並爭取建設，加速台北實現安全之都、運動之都與未來之都的目標。

「我想向侯友宜、趙少康兩位候選人再次致謝，謝謝你們的付出與努力；我也想為張斯綱、游淑慧與鍾小平打氣，在這場選戰當中，你們已經贏得了市民的肯定，不要灰心，讓我們繼續一路向前。」蔣萬安說，在這場選戰當中他除了在台北市拚盡全力，同時也盡可能到全台各地幫忙。除了感謝所有候選人的努力，也要謝謝所有民眾的熱情、支持與回應，來自基層與草根的聲音，永遠是民主政治的原生力量。

蔣萬安強調，今晚有許多支持者心情不免有點沮喪，但這次國會的選舉中國民黨拿回立法院最大黨的位置，這也代表了民眾對我們路線的肯定、賦予了我們監督制衡角色，未來依然充滿希望。「難過只該留在今晚，明早我們都該繼續全力以赴！我會盡我的職責，在台北市長的崗位上，繼續為市民努力，為台灣努力，為中華民國努力！」