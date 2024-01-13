民進黨籍副總統賴清德，今以558萬票當選下屆總統，行政院長陳建仁稍早獻上祝賀，他感謝全體國人同胞再一次為台灣民主發展寫下新頁，這也是全民團結的開始，並稱政府會繼續堅守崗位，也希望未來新國會與行政團隊能夠持續緊密合作，持續推動各項福國利民的措施。
行政院發言人林子倫表示，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉已接近尾聲，陳建仁對此次獲得勝選的候選人表達祝賀之意，對所有選務人員在本次總統及立委選舉的付出與辛勞表達感激。
民進黨籍副總統賴清德，今以558萬票當選下屆總統，行政院長陳建仁稍早獻上祝賀，他感謝全體國人同胞再一次為台灣民主發展寫下新頁，這也是全民團結的開始，並稱政府會繼續堅守崗位，也希望未來新國會與行政團隊能夠持續緊密合作，持續推動各項福國利民的措施。
行政院發言人林子倫表示，第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉已接近尾聲，陳建仁對此次獲得勝選的候選人表達祝賀之意，對所有選務人員在本次總統及立委選舉的付出與辛勞表達感激。
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