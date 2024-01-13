台鐵浮洲站晚間近9時許發生一起男子落軌事故，一列4211次區間車正要進站時，突然有一名男子在月台上墜下，造成列車當場撞擊，落軌民眾遭捲入車底，卡在第一、第二節車廂連結處下方，救難人員到場後拉出落軌男子，當下已無生命跡象，仍送往亞東醫院急救，板橋到樹林間改西正線單線行車，台鐵已安排旅客改乘1261次前往樹林。

根據調查，約晚間8時55分，一列4211次區間車正準備進入浮洲站時，月台上突然有一位男子墜落鐵軌，雖然司機員當場目擊並緊急煞車，但卻來不及撞上，造上男子被捲入車底，卡在前兩節車廂連結處下方，月台民眾見狀驚聲尖叫，站方也立刻向119報案，救難人員趕抵現場搶救後，拉出落鬼蠻子，但已無生命跡象，立刻送往亞東醫院急救，造成部分列車延遲。

台鐵浮洲站民眾落軌 ，區間車進站「迎面撞上捲車底」搶救中。(翻攝自台鐵事故通報平台)

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