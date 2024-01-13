高雄苓雅區正義里有號稱高雄「章魚哥」的苓雅區正義里，過去14年里民所開的票數差距百分點都與高雄市投票結果相差不遠，而今年總統立委大選，高雄市賴清德、侯友宜和柯文哲的得票率各為48.8％、29.2％、21.8％，而正義里開票結果為賴53.4％、侯27.3％、柯19.2％，僅有侯康、柯盈配在誤差範圍2％以內。

從過去的投票結果來看，上回九合一大選正義里開出的比數為，陳其邁61％、柯志恩39％，而高雄全市的比數則為陳其邁58％、柯志恩40％，回顧2008年總統大選，正義里與高雄市投票結果誤差僅0.12％，2010年五都市長選舉誤差也只有0.54％；2012總統大選誤差則是1.43％，2014年的六都市長選舉誤差雖上升至1.55％，但仍相差不遠。而此次章魚里總統當選人誤差卻達4.6％，預言失敗。

2018年正義里也成功預測了前市長韓國瑜擊敗陳其邁，在2020年市長補選階段，正義里的同意票數也大幅領先。過去14年來正義里次次開票都符合選舉結果，且誤差低於百分之二，因此也成為高雄「章魚哥」傳奇。

正義里里長劉銀連表示，一直以來都是純屬巧合而已，沒有怪力亂神也沒有其他奇怪的原因，純粹是因為里民沒有特別偏藍或偏綠，因此開票結果可能會較符合民意，並沒有說特別神準。