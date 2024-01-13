民進黨台東區域立委候選人賴坤成（左四）今晚在競選總部沉痛承認敗選，鞠躬向支持者致歉，在場支持者紛紛拭淚表達不捨。（蔡旻妤攝）

賴坤成深深鞠躬認敗選 支持者不捨拭淚

2024台東區域立委選舉今天開票，民進黨候選人賴坤成以得票率31.6％，以小幅差距敗給國民黨黃建賓34.79％。賴坤成今晚在競選總部沉痛承認敗選，鞠躬向支持者致歉，在場支持者紛紛拭淚表達不捨。

批評民進黨內縱容劉櫂豪脫黨參選，賴坤成說，原以為劉櫂豪會顧全大局，沒想到劉執意參選，在藍大於綠的台東，民進黨團結都不見得會勝選，更何況是分裂的情況，因此也造成兩人皆輸。

賴坤成坦言，從來沒有遇過這樣的立委候選人，國民黨黃建賓是史上參選以來零記者會候選人，「從來沒有人知道黃的政見，只有一句青出於藍」，他強調，論學歷、經驗、口才、人脈，他自認都遠勝黃建賓，但只能尊重台東人的選擇。

賴坤成說，重返國會期待落空，「擦乾眼淚，明天太陽繼續升起」他會打起精神，到各地感謝及安慰支持者，也會檢討敗選原因。

台東僅有1席區域立委，從賴坤成2010年補選獲勝擔任2年，再由劉櫂豪連任3屆，民進黨中央黨部當時要求賴坤成到花蓮開闢疆土，賴坤成坦言，當時母親林芳珠原想一同赴花蓮打拚，他自認勝算不高，不願母親失望，獨自奔走他鄉，更因此錯過母親治療時機，賴母罹癌於2016年病逝，他為此後悔不已。

民進黨台東區域立委掌握十多年，這次民進黨內初選由賴坤成獲勝，劉櫂豪退黨後以無黨籍參選，最後由國民黨黃建賓獲2萬5778票，險勝賴坤成2萬3420票，劉櫂豪則獲1萬8744票。