2024總統立委大選大局底定，民進黨賴清德、蕭美琴以約4成得票率，當選下一任中華民國正副總統，而經歷藍白合談合又破局的國民黨、民眾黨，分別拿到約33%及約26%得票。對此，前立委沈富雄認為，「藍白合」是建立在柯文哲和民眾黨是「偏藍」的假設，但是柯文哲是「白中偏綠」，所以不可能會棄自己、保純藍的坐上大位。不過藍委王鴻薇認為，國民黨在區域立委的選票開得不錯，證明藍白選票若能合作，在1對1的選舉上，勝率確實比較高。

沈富雄今(13)晚在政論節目《TVBS戰情室》開票馬拉松表示，今天晚上有一個似是而非的觀念，要花費未來很長的時間才能夠沉澱、能夠醒悟。國民黨的凌濤和網路上的人都將民眾黨的鷹派視為戰犯，但今天有一個誤會，國民黨把「藍白合」講的非常順口，那是建立在「柯文哲、白營是偏藍的」，所以要合一定是跟藍營合，要棄保當然是「棄三保二」、且二、三名的同質性非常高，這也是假設柯文哲是偏藍。

沈富雄點出，柯文哲這幾天自己都講了，柯文哲這次拿到的約27%選票，其中有14%是「純白的」，如果他沒有參選，就不會去投票，剩下的13%中，從這些人的年紀來看，投給國民黨的可能性非常低。所以柯文哲沒有選，這剩下的一半就會跳去賴清德。

對於外界有人認為「藍白合就贏了」，因為藍加白是830多萬，贏賴清德兩百多萬綽綽有餘，沈富雄直言，「這是一廂情願」，最後一周趙少康一直說要棄保也是一樣，「怎麼能夠棄保！他（柯文哲）是白中偏綠的！白中偏綠的人怎麼會棄自己，保一個純藍的人坐上大位，這是不可能的事情」。

但同台的國民黨立委王鴻薇則指出，國民黨在許多執政的縣市，總統票開的不好、區域立委票卻開的很好，這一點證明藍、白的票如果合作的話，在１對１的選舉上勝選機率比較高。此次大選還是有討厭民進黨、想下架民進黨的氛圍，有六成選民希望台海和平、兩岸交流、改變能源政政策，但賴清德這個只拿到４成選票的總統做不到、還是會死守非核家園的神主牌，對大多數選民說，期待是落空的。