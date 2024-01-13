民進黨賴清德贏下總統大選，然而國會席次不過半。有媒體問及未來如何團結在野勢力，是否會與在野黨組成聯合內閣？賴清德回應，很樂意與兩黨主席會面共商國事，並會依據憲政體制籌組民主大聯盟，而他也主張打造開放政府、公開透明，似乎在呼應民眾黨柯文哲理念。

媒體詢問，賴清德提到要為國家團結合作，他會如何團結在野？是否有機會與在野黨主席碰面溝通？具體會在哪些政策上與在野合作？且選前藍白拋出聯合政府，是否有可能跟在野黨組成聯合內閣？

賴清德表示，首先，要放下在選舉中的爭議，甚至衝突，今晚已成功走出第一步，剛剛也接到了柯文哲及侯友宜的恭賀電話，他也肯定兩位競爭者在這次選舉共同完成民主歷史新的一頁，也向國際社會傳達台灣對民主體制堅持；第二，他很樂意跟在野黨領袖見面，共商國事，解決台灣面臨的問題，推動國家進步；第三，他也會依據憲政體制，籌組民主大聯盟，用人唯才不分黨派。

媒體追問，目前三黨不過半情形，在爭取立院正副龍頭上是否有合作空間？國民黨不分區立委提名人韓國瑜也可能會當上立院龍頭，目前距離接棒還有4個月，期間是否有想推動的項目？

賴清德回應，這次台灣人民決定要有一個有能力的政府，以及一個有效率監督的國會，他需要尊重這樣民意，不僅會打造開放政府、公開透明，也會和在野黨溝通、交流、合作，解決台灣面臨的重大問題。而目前他還是副總統，還有相對的工作必須完成，但同時他也是總統當選人，未來重要的工作是尋找人才，組成好的政府。

不過賴清德開放政府、公開透明的說法似乎呼應民眾黨柯文哲的主張，不免讓人聯想有意向白營遞出橄欖枝。