立委席次分配。（中時新聞網）

2024總統暨立委大選今（13）日登場，區域立委共選出73席、不分區立委34席次，平地原住民立委3席、山地原住民立委3席，總共113席。

目前票數開出，各黨當選席次分別為國民黨區域立委36席、不分區立委13席、原住民立委3席，總共52席。苗栗縣陳超明是以無黨籍參選，因此暫列入無黨籍立委，但根據國民黨新聞稿，陳超明列為國民黨。

民進黨區域立委36席、不分區立委13席、原住民立委2席，總共51席。

無黨籍區域立委1席、無黨籍原住民立委1席，無黨籍總共2席。

競爭比較激烈較受矚目者，台北市方面，民進黨高嘉瑜、社民黨苗博雅均落選，由國民黨李彥秀和羅智強當選；國民黨鍾小平、游淑慧也分別輸給吳沛憶和王世堅，不過國民黨徐巧芯打敗實力不弱的民進黨許淑華，新北市國民黨葉元之險勝民進黨羅致政。

其他縣市如國民黨在桃園全壘打，牛煦庭初試啼聲，打敗民進黨鄭運鵬。選前飽受攻擊的國民黨馬文君在南投縣仍獲得連任，雲林縣國民黨丁學忠打敗實力堅強的民進黨蘇治芬。

不過民進黨在嘉義縣市、台南市、高雄市也全數當選，台中民進黨林靜儀不敵國民黨顏寬恒，但藍白合示範區的蔡壁如輸給民進黨蔡其昌，無黨籍高金素梅順利連任山地原住民立委。

國民黨不分區方面，韓國瑜、柯志恩、謝龍介、蘇清泉、王育敏均順利在當選名單之內，民進黨不分區沈伯洋、柯建銘、范雲、游錫堃也在當選名單，選前話題很強的王義川則因為婦女保障名額緣故，不在當選名單中。

詳細名單如下：

基隆市：林沛祥（中國國民黨）

台北市

• 第1選區：吳思瑤（民主進步黨）

• 第2選區：王世堅（民主進步黨）

• 第3選區：王鴻薇（中國國民黨）

• 第4選區：李彥秀（中國國民黨）

• 第5選區：吳沛憶（民主進步黨）

• 第6選區：羅智強（中國國民黨）

• 第7選區：徐巧芯（中國國民黨）

• 第8選區：賴士葆（中國國民黨）

新北市

• 第1選區：洪孟楷（中國國民黨）

• 第2選區：林淑芬（民主進步黨）

• 第3選區：李坤城（民主進步黨）

• 第4選區：吳秉叡（民主進步黨）

• 第5選區：蘇巧慧（民主進步黨）

• 第6選區：張宏陸（民主進步黨）

• 第7選區：葉元之（中國國民黨）

• 第8選區：張智倫（中國國民黨）

• 第9選區：林德福（中國國民黨）

• 第10選區：吳琪銘（民主進步黨）

• 第11選區：羅明才（中國國民黨）

• 第12選區：廖先翔（中國國民黨）

桃園市

• 第1選區：牛煦庭（中國國民黨）

• 第2選區：涂權吉（中國國民黨）

• 第3選區：魯明哲（中國國民黨）

• 第4選區：萬美玲（中國國民黨）

• 第5選區：呂玉玲（中國國民黨）

• 第6選區：邱若華（中國國民黨）

新竹市：鄭正鈐（中國國民黨）

新竹縣

• 第1選區：徐欣瑩（中國國民黨）

• 第2選區：林思銘（中國國民黨）

苗栗縣

• 第1選區：陳超明（無黨籍）

• 第2選區：邱鎮軍（中國國民黨）

台中市

• 第1選區：蔡其昌（民主進步黨）

• 第2選區：顏寬恒（中國國民黨）

• 第3選區：楊瓊瓔（中國國民黨）

• 第4選區：廖偉翔（中國國民黨）

• 第5選區：黃健豪（中國國民黨）

• 第6選區：羅廷瑋（中國國民黨）

• 第7選區：何欣純（民主進步黨）

• 第8選區：江啟臣（中國國民黨）

彰化縣

• 第1選區：陳秀寶（民主進步黨）

• 第2選區：黃秀芳（民主進步黨）

• 第3選區：謝衣鳳（中國國民黨）

• 第4選區：陳素月（民主進步黨）

南投縣

• 第1選區：馬文君（中國國民黨）

• 第2選區：游顥（中國國民黨）

雲林縣

• 第1選區：丁學忠（中國國民黨）

• 第2選區：劉建國（民主進步黨）

嘉義市：王美惠（民主進步黨）

嘉義縣

• 第1選區：蔡易餘（民主進步黨）

• 第2選區：陳冠廷（民主進步黨）

台南市

• 第1選區：賴惠員（民主進步黨）

• 第2選區：郭國文（民主進步黨）

• 第3選區：陳亭妃（民主進步黨）

• 第4選區：林宜瑾（民主進步黨）

• 第5選區：林俊憲（民主進步黨）

• 第6選區：王定宇（民主進步黨）

高雄市

• 第1選區：邱議瑩（民主進步黨）

• 第2選區：邱志偉（民主進步黨）

• 第3選區：李柏毅（民主進步黨）

• 第4選區：林岱樺（民主進步黨）

• 第5選區：李昆澤（民主進步黨）

• 第6選區：黃捷（民主進步黨）

• 第7選區：許智傑（民主進步黨）

• 第8選區：賴瑞隆（民主進步黨）

屏東縣

• 第1選區：鍾佳濱（民主進步黨）

• 第2選區：徐富癸（民主進步黨）

宜蘭縣：陳俊宇（民主進步黨）

花蓮縣：傅崑萁（中國國民黨）

台東縣：黃建賓（中國國民黨）

澎湖縣：楊曜（民主進步黨）

金門縣：陳玉珍（中國國民黨）

連江縣：陳雪生（中國國民黨）

平地原住民：鄭天財 Sra‧Kacaw（中國國民黨）、陳瑩（民主進步黨）、黃仁（中國國民黨）

山地原住民：高金素梅（無黨籍）、伍麗華 Saidhai．Tahovecahe（民主進步黨）、盧縣一（中國國民黨）

民進黨不分區立委名單（13席）：1.林月琴（女）、2.沈伯洋（男）、3.張雅琳（女）、4.洪申翰（男）、5.羅美玲（女）、6.游錫堃（男）、7.范雲（女）、8.柯建銘（男）、9.沈發惠（男）、10.莊瑞雄（男）、11.林楚茵（女）、12.郭昱晴（女）、13.陳培瑜（女）。（王正旭、王義川排序在陳培瑜之前，但因陳培瑜受婦女保障名額，兩人無法擠入立委名單內。）

國民黨不分區立委名單（13席）：1.韓國瑜（男）、2. 柯志恩（女）、3.葛如鈞（男）、4.翁曉玲（女）、5.陳菁徽（女）、6.吳宗憲（男）、7.林倩綺（女）、8.陳永康（男）、9.許宇甄（女）、10.謝龍介（男）、11.蘇清泉（男）、12.張嘉郡（女）、13.王育敏（女）。

民眾黨不分區立委名單（8席）：1.黃珊珊（女）、2. 黃國昌（男）、3.陳昭姿（女）、4.吳春城（男）、5.麥玉珍（女）、6.林國成（男）、7.林憶君（女）、8.張啓楷（男）。

時代力量不分區立委名單（0席）

（當選名單仍以中選會為準）