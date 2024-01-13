蘇治芬敗選未出面發表感言，在臉書po文 「人生的選戰我已打完了」。（擷取自蘇治芬臉書粉絲團）

雲林縣山線立委選舉劉建國以11萬5376票勝於國民黨候選人邱良閱的7萬8596票，挑戰5連霸成功，但海線立委、前縣長蘇治芬被首次挑戰立委的丁學忠擊敗。劉建國發表感言時隔空對蘇治芬表達支持。

挑戰3連霸立委的蘇治芬以8萬1707票，遭初次參選立委的丁學忠8萬4736票扳倒，以3029票落敗。

蘇治芬在11鄉鎮中贏了7鄉鎮選票，但丁學忠雖僅贏4鄉鎮，但在大票倉虎尾鎮壓倒性贏了9161票，丁逆轉勝成功。蘇治芬未出面發表感言，僅在臉書po文 「人生的選戰我已打完了」。

劉建國在斗六的競選總部發表當選感言說，這次選舉山海線都遇到抹黑及認知的作戰，山線挺過了得到最後的勝利，海線的蘇治芬委員沒有辦法在這一次的抹黑選戰過程中得到最後的勝利，他要對蘇治芬表達對她永遠的支持。

劉建國也表示，投票結果對民進黨來說也是一個很大的警訊，很多工作必須要做相關的調整。