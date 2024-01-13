台灣總統大選今（13日）完成第8次民選總統投票，現任副總統賴清德代表執政的民進黨出馬，拿下40%選票勝選。《日經亞洲》13日晚間報導，64歲的「礦工之子」賴清德在這場「三腳督」激戰勝出，很可能會延續現任總統蔡英文的政策，5月就任後的4年任期之中在兩岸政策尋求維持現狀。

台灣中選會數據顯示，99%投票所完成開票的結果顯示，民進黨賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲在本次大選得票比例各為40.14%、33.44%、26.43%。與上一屆大選相較，執政的民進黨這次面臨的壓力大得多，2020年大選蔡英文贏得連任的得票率為57%。

民進黨1986年創黨成立，台灣1996年首度總統直選至今已舉辦8次總統大選，民進黨以5次勝選（2000年、2004年、2016年、2020年、2024年）居冠，這次賴清德拿下勝利不僅是民進黨達成連續3次勝選的紀錄，更是台灣實施總統直選以來首見同一政黨連續3次勝出。然而與第5次的勝利同時呈現的是民進黨在立法院失去多數席次的處境，賴清德執政後，立法勢必變得更加困難。

賴清德承諾，未來兩岸政策會依循現任總統蔡英文路線、維持現狀，然而他曾明白自稱「務實台獨工作者」，令台灣與中國大陸之間關係緊張。賴清德在發表勝選感言時表示，將來成為台灣領導人，他有責任維護台海和平穩定，台灣將繼續與世界民主國家並肩前行。