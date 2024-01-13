德國《畫報》報導，抗中候選人賴清德獲勝，而他最強大的競爭對手、親中路線的侯友宜提前宣布敗選。侯友宜主張與中國大陸靠攏。賴清德勝選可能引發中國大陸強烈反應，賴清德支持臺灣從中國獨立，這使得習近平對他產生敵意，習近平甚至威脅將對台動武，專家表示兵凶戰危。

據德國《畫報》（Das Bild）13日報導，宣布當選的賴清德隨即表示：「我要感謝臺灣人民，他們正在為我們的民主書寫一個新的篇章。」中國大陸視台灣為叛亂省份，認為必要時可用武力進行武統，然而臺灣自幾十年來一直擁有獨立和民選產生的政府。」

在本次大選前，中國大陸軍方幾乎每天都派遣戰機和軍艦危險地接近，中國人反覆進行演習，想定對臺灣的攻擊。諷刺的是，中國大陸官媒還在選舉前將批評陸方的賴清德定調為破壞和平的人。

根據民主研究教授格爾拉赫（Alexander Görlach）教授的警告，「賴清德當選後，可能會出現對這個島嶼的長期而激烈的封鎖，對世界經濟產生深遠的影響」現在要看中國大陸會如何對本次台灣大選結果做出反應。