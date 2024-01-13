屏東立委選戰結果出爐，一選區民進黨立委鍾佳濱順利完成三連霸，對手國民黨候選人黃明賢前一刻也在臉書向支持者發表感言說，很抱歉、努力不夠，走好的一仗已經走過。

黃明賢表示，屏北立法委員選舉的結果出爐，要跟大家說一聲抱歉，我沒有完成開啟屏北新時代的最後一哩路，在此恭喜對手鍾佳濱獲得了屏北十一鄉鎮民眾最新的授權，也期待鍾佳濱委員未來能在中央確實的為屏東發聲，不要辜負屏東鄉親的託付。

我要在此向大家致上最深的歉意，是我的努力不夠，但明賢仍要感謝屏北各鄉鎮的輔選幹部團體以及我的家人，美好的一仗我們已經走過，這八個多月走遍屏北，所有鄉親對我的殷切期望與鼓勵，我會永遠放在心中，成為我未來繼續努力的動力。

就像昨天說的，「這不是一場故事的結束，而是另一個冒險的開始」，今晚過後，仍會在地方議會監督屏東的各項發展建設，為孩子還有長輩的生活環境努力，成為屏東鄉親的靠山，未來也會與蘇清泉委員以及柯志恩委員一起努力，繼續深耕屏北，這是一路以來的堅持，更是不變的信念。

最後，黃明賢也以個人的身分謝謝大家，2024年1月13日，是我人生中最精彩的一天，也謝謝每一個「選賢你能」的你，在你們身上我看到了希望，我會繼續肩負各位的期待，為屏東努力。