第16任總統副總統及第11屆立法委員選舉今(13日)進行投開票，至晚間10點前大致底定，民進黨總統候選人賴清德獲得558萬多票確定當選，國民黨侯友宜拿到467萬餘票，民眾黨柯文哲則有約369萬票。賴得票率剛好飛過40％，順利達成4成躺著選預定目標。侯得票率33.49％，柯得票率26.46％，最終柯仍瓜分在野票多於綠票。網友不滿柯拖累政黨輪替，不少人湧進其臉書痛罵：「承認自己是柯老三，歷史罪人別再做白日夢吧！」

不少網友到柯文哲臉書開罵：「恭喜獲得鉅額的政黨補助款，並且成為最大小綠的第一順位」、「請你叫黃33辭職」、「所以（潮水退了）誰沒穿褲子」、「政黨輪替失敗的千古罪人」、「歷史罪人」、「還敢笑國民黨讓6％，結果柯自己最爛」、「現在不得不承認自己是柯老三，歷史罪人別再做白日夢了」、「沒有下架民進黨，阿北你是罪人，這樣的結果你滿意嗎」、「恭喜阿北成功拉垮國民黨，保送民進黨繼續執政」。

鄉民罵爆柯文哲。（圖／取自PTT八卦板）

PTT鄉民則酸「真的讓6％，有夠準」、「智商157，誰敢嘴」、「好慘，宋楚瑜既視感」、「珊珊：至少我選上了」、「媽寶粉沾沾自喜」、「義無反顧輸一次」、「剛好輸6％（實為7％）真的很諷刺，朱立倫是真科學」、「笑死人！人家讓你6％還能贏呢」、「柯粉趕快加入黑熊」、「柯如果沒假民調騙票，只剩下15％」、「毀約然後擺鴻門宴」、「以為孩子長大全部都會投柯？」、「民眾黨喪失最佳壯大的機會，自找的」。