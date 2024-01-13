民進黨賴清德今當選下屆總統，他在造勢場中向群眾致詞表示，這是一個屬於台灣的夜晚，「我們讓『台灣』繼續成為世界的關鍵字」。「我也要謝謝沒有投票給我的台灣人民，一直以來對民進黨的鞭策。你們的意見，我都聽見了」。

賴清德說，「終於，我們一起走到了這裡。謝謝你們」，用無比的勇氣，堅持到最後一刻。守住了民主，也守住了勝利。

賴清德說，剛才他在國內外記者會中說，在這場全球關注的大選，「台灣告訴全世界，在民主與威權之間，我們選擇站在民主陣營的這一邊」。這就是這場選戰對全世界的意義。 他說，未來，中華民國台灣也會在民主路上，和國際盟友繼續同行。

賴清德說，「我們也做到了，沒有讓外部勢力的介選得逞。「因為我們相信，自己的總統自己選」；謝謝大家，讓民進黨在執政八年的努力之後，再給了他們四年，繼續為大家服務。「因為我們堅信台灣一定要繼續走對的路，絕對不走回頭路」；他和蕭美琴會帶領國家，走得更穩、走得更遠。

賴清德說，剛剛他已經接到侯市長、柯主席打來的祝賀電話，「我們肯定一下兩位候選人，也恭喜兩位所屬的政黨斬獲國會的席次，同時也要恭喜所有的立法委員當選人，我們一起寫下了民主的新頁」。

賴清德表示，儘管選戰中難免有意見不合，甚至有衝突，但隨著選舉結束，這一切都已落幕。取而代之的是合作的開始。他將建立開放政府、公開透明；並推動溝通、協商、參與、合作的政治。團結包容，是國家進步、社會和諧，唯一的道路。

賴清德表示，「因為民主自由的生活方式，是我們共同的信仰；中華民國台灣，是我們共有的認同」。此刻他的心中，充滿無限的感謝。

賴清德說，他要感謝投票給他的支持者，堅持到底。特別是返鄉投票的朋友，還有遠從海外飛回來投票的朋友。「你們大家都是勝選的無名英雄」。這是一條漫長而艱辛的路，很抱歉讓大家這麼焦慮、這麼擔心。「今天晚上，我希望大家可以帶著笑容回家，安心睡個好覺，好不好？」

賴清德說，這次國會選舉，民進黨席次不如預期，這代表民進黨還有很多要改進的地方。人民期待「有能力的政府」，也期待和「有實力的制衡」。「我們會誠實面對新民意，時時警惕，穩穩的跨出每一步」。

賴清德也要謝謝軍、公、教、警、消同仁，和辛苦的選務人員，堅守崗位，共同完成了一場公平、順利的民主選舉。「國家的運作，過去是倚靠你們，才有豐碩的成果」。未來的發展，要繼續倚靠大家的專業，共同來為人民打拚，「謝謝你們為國家的付出！謝謝你們！謝謝！」

賴清德也謝謝競選團隊所有工作人員，要打贏一場選戰，是所有人力量的匯集。「各位夥伴，你們真的辛苦了」。不過，這場選戰，民進黨有得也有失。「國會選舉不如預期，我們還是要檢討反省，必須把原因找出來，繼續深耕」。「我們並不完美，但我們一定要做最能回應民意的政黨」。

賴清德說，也要感謝所有民主大聯盟的候選人，在各地奮戰到底，爭取勝利。恭喜成功者，也勉勵未能如願者，深耕基層，大家再接再厲。

賴清德說，更要謝謝他的競選搭檔，「美琴。我很抱歉，打亂了你的人生規劃；但我更要感謝你，在關鍵時刻，挺身而出」。很期待在未來四年，兩人一起並肩作戰，繼續為了深愛的台灣打拚。

賴清德也感謝陳建仁及其領導的行政團隊，還有蘇貞昌前院長，護國四年。「沒有你們兩位，就沒有今天的勝利」。「我還要衷心謝謝一個人，一個最重要的人，那就是帶領了我們八年的蔡英文總統，我們給她最熱烈的掌聲」。

賴清德說，蔡總統這八年來的努力，總結一句話，「她實現了八年前的承諾，那就是：留給我們一個更好的國家」。這就是為什麼，她可以成為台灣歷史上，第一個完成「民主交棒，延續執政」的總統。

賴清德說，這場選戰，讓世界看到台灣人民對民主的堅持。這樣的聲音，我希望對岸也能充分理解。兩岸之間對話交流，才能降低風險；我們必須用交流取代圍堵，用對話取代對抗，才能和平共榮。唯有「和平、對等、民主、對話」，才最符合兩岸人民利益，也是雙贏的唯一出路。

賴清德喊話，親愛的國人同胞，他要再次感謝，大家共同守護了台灣的民主，守護了自己深愛的國家。「明天開始，讓我們捲起袖子，在各自的崗位上，繼續打拚」。選戰已經過去了。身邊的親友，無論支持的是誰，都要放下對立，互相擁抱，關心彼此。「因為我們，永遠是一家人」，「民主，是我們的驕傲；讓我們相信民主，相信台灣，相信人民，我們繼續走下去、拚下去」。