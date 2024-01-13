羅致政的妻子陳亮吟不停拭淚。（王揚傑攝）

民進黨新北市七選區立委候選人羅致政確定落選，晚間攜母親、妻子陳亮吟及競選團隊向支持者發表感言，陳亮吟在台上不停拭淚。羅致政說，感謝所有支持者，很遺憾這次挑戰連任沒有成功，只差最後一哩路，還是非常感謝支持的民眾，在他面臨抹黑攻擊重傷時，仍繼續選擇羅致政、支持羅致政。

羅致政表示，謝謝多年來板橋朋友的支持跟照顧，永遠站在他旁邊支持，接下來他會先休息一段時間，希望多陪陪家人，更重要他並不會離開板橋，不管政治路會不會繼續走下去，這群朋友是他永遠的朋友，希望繼續對他不離不棄。

他鼓勵支持民眾，很高興民進黨總統勝選，民進黨執政一定可以交出很好成績，會努力希望贏取人民信任，國會雖沒有過半，民進黨團隊會交出好成績，做更多服務，大家不要氣餒。

最後羅致政感謝妻子與母親，在他遭受打擊抹黑中傷時，是他永遠最大靠山，正因為如此，未來他會用最多時間來陪伴，也是這一生對他們最大回報。