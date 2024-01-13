擊敗羅致政！遭虧「天上掉下來的立委」 葉元之自爆當選內幕 @ChinaTimes

2024總統、立委大選結果今(13)晚出爐，全台最激烈的新北市第七選區(板橋東區)，國民黨候選人葉元之自4點開票後，一路與民進黨手羅致政纏鬥到9點，最後由葉元之險勝。「新科立委」葉元之晚間也趕到政論節目現場，被同場來賓吐槽是「天上掉下來的」立委，沒有錄音帶跟影片絕對不是葉元之當選，葉則笑著澄清說，自己在地方服務很認真，而且在12月20幾日的黨部內參民調就黃金交叉，同台的政治評論員李正皓虧說，「票多的贏，票少的輸！」

民進黨候選人羅致政在選戰最後關鍵時刻，爆出疑似不雅片、疑似偷錄總統蔡英文及前閣揆蘇貞昌的錄音門風波，讓選情增添變數。據中選會資料，葉元之最後以78,134票，領先羅致政的75,841票，為國民黨在新北市贏下一席立委。

「新科立委」葉元之在當選後趕到政論節目《新聞面對面》直播現場，坦言開票到最後兩個票匭時，自己僅領先2000票，慎重起見才等到中選會宣布結果。

不過連任失敗的民進黨立委候選人高嘉瑜也當場吐槽葉元之是「天上掉下來」的立委，還說葉元之聲音都沒沙啞。為綠營輔選的評論員李正皓也爆料，葉元之從一開始就說自己會贏，但根本沒人相信，「吸引力法則啦」。

對於高嘉瑜說他「每天都在上節目、只有一個看板，看不到有在努力，聲音沒沙啞」，葉元之則解釋，他在選區跑的非常認真，地方服務做得不錯，問政也蠻認真，但這些地方的東西大家不會知道，都是憑媒體印象，只看到他在上電視，這是錯誤的印象。選到最後羅致政陣營也在出黑函、塞信箱攻擊他「都在上節目、凹之」，讓他也蠻緊張，但也有很多選民為他打抱不平。

葉元之透露，黨部的內部民調，12月20幾號就已經黃金交叉。此言一出，全場嘉賓都露出不相信的表情。而身為板東選民的資深媒體人尚毅夫直言，如果沒有錄音帶、沒有影片，當選的人絕對不是葉元之。葉元之反駁說，「這個都不可考、要驗證啦，我們就盡量努力啦，反正我們一直是對選情很有信心。」李正皓也虧葉元之說，「票多的贏、票少的輸！對不對！」