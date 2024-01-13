昔日有許多經典電視劇至今都還有高人氣，大陸古裝劇《仙劍奇俠傳》系列就是很好的例子，主演群個個如今都是頂流藝人，只要同台就會造成轟動。知名盛典微博之夜今（13）日盛大舉行，《仙劍3》裡被稱為「陽葵兄妹」的胡歌和劉詩詩驚喜同框，但網友目光全被他們身邊昔日的「奧運寶貝」唐嫣搶走。

去年微博之夜典禮中，《仙劍》系列男女主角群坐一起的照片引起討論，勾起廣大粉絲回憶，沒想到今年又有機會重溫，在《仙劍3》裡感情超好的「陽葵兄妹」胡歌與劉詩詩，再度被分配坐在一起，飾演「紫萱」的唐嫣也在胡歌旁邊，連主演之一楊冪也在同一排，讓劇迷全夢回《仙劍3》。

《仙劍3》多位主角演員在微博之夜同框引起討論，尤其唐嫣性感撩人模樣超吸睛。（圖／摘自微博）

胡歌和劉詩詩狀態都保養得極好，二人現在雖然都是人父和人母，卻一點都不顯老，典禮裝扮更是高級時尚到不行；不過，大多數人都被胡歌旁邊的唐嫣驚艷到，她穿著性感繞頸禮服，嫵媚撩人的模樣令網友大飽眼福，紛紛盛讚「不愧是張藝謀欽點的『奧運寶貝』」。

但3人夢幻同框，也令資深劇迷忍不住讚嘆，「又該重刷《仙劍》了」、「每個狀態都絕了」、「是誰也被勾起回憶，還缺了一個霍建華啊」、「啊啊啊是最好的《仙劍3》啊」。