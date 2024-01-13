台北市一選區（士林、北投）陷入三腳督之爭，最終由現任民進黨立委吳思瑤以9萬1958票、47.22％得票率，擊敗挑戰者國民黨候選人張斯綱以及無黨參選的新黨北市議員侯漢廷；吳思瑤坦言，即便這次民進黨贏得總統大選，但還是要告訴民進黨「我們需要深切檢討」，不要因為勝選就喪失了聆聽人民說話的能力。

根據中選會公布的開票結果，吳思瑤以9萬1958票、47.22％得票率，擊敗張斯綱7萬1837票、36.89％得票率以及侯漢廷2萬8510票、14.64 ％得票率，成功達成3連霸，續留立法院。

吳思瑤表示，她都在替別人喊凍蒜，很少為自己喊凍蒜，今天大家「凍蒜」喊得大聲，結果自己真的就「凍蒜」了，領先對手2萬多票，但當選之後就是責任的開始，自己對於台灣未來國會的生態，真的開心不起來，但無論如何這都是民主選舉的結果，相信民主、尊重人民的選擇。

她說，這次是自己第6次選舉，但也是有史以來最辛苦的一次，由於泛藍分裂，這次對手打擊的力道更大，當作是可以獲得選票的保證，這次對她造成的傷害以及攻擊，也是過去的兩倍，但士北的選民仍用溫暖的選票，驗證認真、專業以及優質，就是士林北投天母的共同價值。

針對這次選情，吳思瑤指出，無論是否贏得總統大選，還是要告訴自己深愛的民進黨「我們需要深切檢討」，不要因為贏得總統選舉就喪失了繼續聆聽人民說話的能力，為何這次選舉讓討厭民進黨可以被操作成功，為何讓長久以來跟我們站在一起的年輕世代，覺得對民進黨傷心失望，「2024的選舉是民進黨要非常深切、沈痛好好檢討的再一次機會」。

她強調，每一次民主選舉，都應是台灣社會進行一次和解的工程，而非撕裂的開始，自己堅持國家軟實力，未來會持續推進文化工程，是讓台灣這個國家邁向進一步和解、進一步對話、進一步彼此認同的關鍵力量。