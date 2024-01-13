2024總統大選由民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴勝出，對此高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，未來賴政府在房地產議題上，面對不小挑戰，包括高房價、中南部低基期區域房價走揚令相關民眾產生被剝奪感，與全球化戰略等三重挑戰，在在值得關注。

黃舒衛指出，首先，高房價議題仍是痛腳。在野聯盟破局使新政府未取得絕對多數而險勝，尤其北部都會區的年輕族群對於高房價的不滿已經檯面化，恐非目前社宅、購屋、租金等補貼措施能解。其中前者尚未發揮效益，而後兩者間接支撐房價向上，無論長期調養結構或短期紓解租購壓力，都顯得治標不治本，勢必重新檢討出有感的政策方向，否則選票的流失會更快。但過去賴在台南回溯房屋稅稅基的作法恐怕也非民眾所樂見。

其次，黃舒衛表示，房價漲速過快，加重在地民眾的相對剝奪感。高科技業往中南部投資，刺激原本低基期區域的房價漲升，尤其投資買盤的跨區挹注，已加劇地民眾買不起、租不起的壓力，未來如果還有消費水準超前產業升級的現象，投資開發的推土機輾壓純樸鄉村，將成為新的民怨核心。

最後，黃舒衛指出，新掌舵者須面對超越市場層次的全球化挑戰。這次是台灣民選總統以來，單一政黨連任後又勝選，考驗朝野接班或輪替的專業人才布局。即將卸任的蔡政府過去喊出「前瞻基礎建設計畫」後在產業布局、城鄉建設、住宅市場都有非常明確的方向及一致性，而且組織、人員受到穩定支持，所以政策執行強度直接左右房地產市場動態。蔡政府雖然接手的2016年最黯淡的房市，但以遍地開花的危老、公辦都更重新啟動建築投資能量，再用新青安化解打炒房的硬著陸風險。接下來應該注意的是未來對於房市具有主導角色的內政部、國家住都中心等機構由誰接棒，面對新國土計劃、淨零碳排、能源轉型等挑戰又能否提出耳目一新的政策。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，賴蕭配以延續蔡政府的居住正義政策，從推動囤房稅2.0、協助百萬租屋家戶到精進青年安心成家貸款，整體住宅市場狀況變化不大，2024年房市維持穩定基調。