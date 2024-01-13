女星米可白過去曾在幼兒台擔任「葡萄姐姐」近年努力轉型，轉往戲劇圈發展，去年以《牛車來去》獲第58屆電視金鐘「戲劇節目女配角獎」，演技備受肯定。今（13日）在社群分享影片，仔細一看，她穿的白色禮服，胸口做了一個挖空設計，展現出「絕對領域」讓網友暴動。

米可白曬出的影片，配文「早安～新髮型」，畫面鏡頭由她臉部近景，逐漸拉開帶到上身，造型師正替她設計新髮型，而米可白則是穿著單肩綁帶設計的禮服，隨著畫面拉遠，可以看到這件看起來十分優雅的禮服卻有個大膽的設計，從肩膀、腋下開始一路挖空到胸口，呈現出一種快曝光的感覺。

而米可白一頭俐落短髮、精緻妝容，配上她招牌的甜美微笑和性感的服裝，讓粉絲粉粉激動表示「這麼美都沒見到本人」、「流鼻血」、「太近了！我..我..害羞了！」、「皮膚好水嫩」、「超級美」、「任何髮型都很漂亮」、「好甜」、「哇嗚，米米妳今天的造型特別美呢」、「看來是戲裡的新造型喔，期待米米新造型亮相囉」、「太迷人了」。

事實上，米可白先前才在社群媒體上透露，自己感冒一週轉鼻竇炎，吃了5天抗生素，卻又感染B流，讓她全身酸痛，只能在家隔離，說自己病了1個月都沒好，正吃中藥調養身體，粉絲看到都十分擔心，現在看到她又可以美美的出現在鏡頭前都很開心，但仍不忘提醒「要照顧好身體哦，加油加油」。