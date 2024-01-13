2024立委選舉結果出爐，屏東二選區（屏南）民進黨籍徐富癸得10萬8923票，蘇孟淳得8萬2147票，地方政壇人士指出，從數字來看，徐不僅大贏蘇2萬6776票，比較上屆蘇震清對上周佳琪的票數來看，此役堪稱是從泛綠分裂打到「正綠軍」回歸的一戰。

屏南選情一開始即因泛綠分裂而受到矚目，蘇震清因「排黑條款」無法再選而推兒子蘇孟淳出來，對上民進黨推派的徐富癸，一場綠營派系與家族政治的大亂鬥就此展開。

選舉期間，徐陣營不斷以「正綠軍」爭取選民支持，並以「家族政治」批判蘇陣營，蘇則以「派系傳聲筒」回嗆徐，當中因藍營未派選將，蘇便主打「在地聯盟」拉攏各方勢力，雙方一來一往激戰不斷，拉鋸戰持續至選前都令人霧裡看花。

而今結果出爐，徐富癸大贏蘇孟淳2萬6776票，地方政壇人士表示，相較上屆蘇震清對上國民黨籍周佳琪的票數來看，民進黨在屏南打得非常漂亮，上屆蘇的得票數是10萬7956，周的得票數是9萬1168，2人相差1萬6788票，從這個數字來看，徐富癸得票數比蘇震清高，蘇孟淳得票數比周佳琪低，足見正綠軍」強勢回歸，蘇家高喊的「在地聯盟」戰略失敗，且徐還拉到中間選民的票。

不過，蘇震清的女兒蘇孟婕是現任屏東縣議員，蘇家的政治勢力尚在，之後走向仍備受矚目。