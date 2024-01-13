中選會公布最終選舉結果 總統、立委投票率一次看

中選會公布最終選舉結果 總統、立委投票率一次看

台灣2024大選引起國際關注，下午4時結束投票程序，中選會也於下午4時30分開始開票，統計結果於晚間9時57分結束。中選會公布由民進黨賴清德、蕭美琴勝選。

中選會指出，本次正副總統選舉人數1954萬8531人，投票人數1404萬8310人，投票率為71.86％；區域立委選舉人數1903萬770人，投票人數1371萬7881人，投票率72.08％。

在不分區立委及僑居國外國民立委部分，選舉人數為1956萬6007人，投票人數為1404萬4042人，投票率為71.78％。

原住民立委部分，平地原住民選舉人數21萬36人，投票人數12萬2343人，投票率58.25％；山地原住民選舉人數22萬8164人，投票人數14萬6750人，投票率64.32％，中選會補充，因基隆市177投票所區域選票1張誤發為山地原住民選舉票，導致電腦計算系統上的選舉人數較原公告人數多1人。

中選會公布本次總統、副總統由民進黨賴清德、蕭美琴當選；區域立委應選73人中由國民黨36人、民進黨36人、無黨籍或未經政黨推薦1人當選；不分區及僑居國外立委應選34人中，由國民黨13人、民進黨13人、民眾黨8人當選；山地原住民3人中，國民黨、民進黨各當選1人，無黨籍或未經政黨推薦1人；平地原住民3人中則由國民黨奪下2席，民進黨1席。

中選會說明，本次當選人名單定於1月19日前審定。