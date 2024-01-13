2024總統立委大選結果底定，民進黨賴蕭配確定勝選，不分區政黨票除了藍綠兩大黨各得13席外，民眾黨拿下8席、比上屆成長3席，其他小黨則全軍覆沒。其中綠營側翼基進黨更是只有0.7％，甚至輸給「小民參政歐巴桑聯盟」，遭鄉民大笑簡直廢到不行。此外，時代力量雖拿到2點多％支持，但仍未過5％門檻，立委席次從3席歸零，堪稱最大輸家。而小民參政歐巴桑聯盟能獲得第5高票，除堅持理念外，也歸功於抽到「籤王」。

根據中選會網站顯示，政黨票全數開票完畢，民進黨獲得498萬1060票、得票率36.16％最高；國民黨476萬4293票、得票率34.58％次之；民眾黨304萬334票、得票率22.07％；時代力量35萬3670票、2.57％得票率，較上屆近110萬票、得票率7.75％大崩盤，不但失去了不分區立委席次，得票率未達3％，也痛失選票補助金資格。

圖為第11屆不分區立委選舉政黨號次抽籤，小民參政歐巴桑聯盟抽到1號籤王。（資料照／姚志平攝）

「小民參政歐巴桑聯盟」則是本屆小黨中的亮點，「小歐盟」首次投入立委選戰，不分區拿下12萬8613票、0.93％得票率，超越親民黨、台灣基進與綠黨等，成為台灣第五大黨。台灣綠黨、新黨得票率則都跌破1％，分別從上屆的2.41％（34萬1465票）、1.04％（14萬7373票），跌至0.85％（11萬7298票）、0.29％（4萬429票）。

小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）是一群台灣媽媽於2017年成立的政治組織，並於2019年成立政黨，成員主要為台灣親子共學教育促進會的成員，多為正在養育小孩的父母，以關懷兒童權益為核心，關注兒童權利、親子友善、勞動及環境保護等政策議題。

2018年與2022年，小歐盟曾推出候選人參與議員選舉，惜無人當選。今年第一次投入立委選戰，推出10位區域及3位不分區立委候選人高芸婷、林詩涵、閔柏陵等，雖然未過不分區立委5％門檻，無法獲得席次，但初次參選便擠掉2020年獲得3.16％支持的台灣基進，拿下0.93％得票率，超越台灣基進與綠黨等小黨，排名第五，表現亮眼。

本次大選，小民參政歐巴桑聯盟抽中籤王1號，秘書長何語蓉日前受訪時曾強調，他們是2018年出來的地方媽媽，長期以來一直關心兒童、人權、性別為主的議題，這次很幸運抽到一號，盼能進入國會，可以有真正第一個草根的女性政黨。