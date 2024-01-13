機車騎士是放空騎車？有騎士期在台中市南屯區五權西路二段時，前方機車突然間閃過擺在路中央「三角錐」，導致他來不及閃過摔車，後方的騎士疑似也未注意車況，連人帶車也追撞上去；這段影片在網上曝光後，網友也笑稱「告三角錐過失傷害」、「真調皮的三角錐」、「後面兩位都不帶眼睛出門的，真的是寶」。
臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」日前發布1段12秒影片，拍攝地點位於台中市南屯區五權西路二段上，有騎士行駛在該路段時，疑似未注意，前方機車閃過車道上的三角錐，來不及閃避，急煞摔倒在地，不料，後方另一名大媽騎士也未注意前車狀況，直接追撞車尾慘噴飛；對此，該頻道貼文也開玩笑寫下「三角錐全責」。
影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「告三角錐過失傷害」、「兩位是怎樣啦？」、「最前面綠衣是拼到最後一秒才閃開障礙物嗎？」、「再貼那麼近啊」、「汽車會被嚇死」、「我默默的重覆看了很多次」、「後面追撞的機車騎士是放空騎車喔」、「真調皮的三角錐」、「習慣性跟車很近的人都容易出事」、「後面兩位都不帶眼睛出門的，真的是寶」、「運氣很好，左後汽車有停住，不然人就沒了」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。