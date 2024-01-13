機車騎士是放空騎車？有騎士期在台中市南屯區五權西路二段時，前方機車突然間閃過擺在路中央「三角錐」，導致他來不及閃過摔車，後方的騎士疑似也未注意車況，連人帶車也追撞上去；這段影片在網上曝光後，網友也笑稱「告三角錐過失傷害」、「真調皮的三角錐」、「後面兩位都不帶眼睛出門的，真的是寶」。

臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」日前發布1段12秒影片，拍攝地點位於台中市南屯區五權西路二段上，有騎士行駛在該路段時，疑似未注意，前方機車閃過車道上的三角錐，來不及閃避，急煞摔倒在地，不料，後方另一名大媽騎士也未注意前車狀況，直接追撞車尾慘噴飛；對此，該頻道貼文也開玩笑寫下「三角錐全責」。

有騎士一未注意行車狀況，撞到三角錐摔車，沒想到後面的機車騎士也疑似未注意車況，直接追撞上去。（圖／翻攝自臉書八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心）

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「告三角錐過失傷害」、「兩位是怎樣啦？」、「最前面綠衣是拼到最後一秒才閃開障礙物嗎？」、「再貼那麼近啊」、「汽車會被嚇死」、「我默默的重覆看了很多次」、「後面追撞的機車騎士是放空騎車喔」、「真調皮的三角錐」、「習慣性跟車很近的人都容易出事」、「後面兩位都不帶眼睛出門的，真的是寶」、「運氣很好，左後汽車有停住，不然人就沒了」。