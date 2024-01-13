2024國會席次選前一般預測將是藍綠白「三黨不過半」局面，最後開票結果沒有全何政黨掌握過半優勢，民眾黨也確定扮演「關鍵少數」角色，新國會三股勢力的合縱連橫，未來4年勢必成為政治焦點。第一場藍綠白國會交鋒，就是立法院龍頭之爭!

缺乏最強「母雞」的加持，民進黨本屆立委選舉遭到重大挫敗，不再是一黨獨大的局面；反倒是國民黨在民眾黨的「禮讓」之下，拿下52席立委，如果加上以無黨籍參選的苗栗一選區陳超明，以及友軍高金素梅，成為立法院第一大黨，而民進黨則拿下51席，民眾黨靠不分區攻下8席；在兩大一小的政治生態，主導議事運作的國會龍頭位置誰屬，也已成為三黨經過沙盤推演的第一役。

雖然藍白兩黨之前多次磋商，各自對於推動內閣制、聯合政府都提出相同論述與主張，對於未來國會合作也多有著墨，但隨著總統合作破局，選戰過程相互攻訐，甚至選後還互推責任，在為敗選找戰犯，選前的「山盟海誓」到底還算不算數？備受考驗。

國民黨此次提名前高雄市長韓國瑜擔任不分區立委候選人第一位，亦即代表選後將由韓國瑜代表藍營爭取立法院長職位。由於過去與民眾黨主席柯文哲在北市府建立相當的交情，加上同為在野力量，也讓藍軍期待未來與民眾黨在國會合作可能性高，攜手搶攻立法院龍頭。

不過，選戰後期，柯文哲在接受媒體訪問時態度曖昧地說，如果國民黨在選舉時繼續打民眾黨，選後還要叫民眾黨支持他們？開完票，柯文哲講得更直接，未來既然要扮演關鍵少數，就不會固定跟誰合作。也就是民眾黨會保持彈性，不會把自己綁死，會看議題決定和哪一黨合作。至於是不是支持韓國瑜，他更直白說，私人交情是一回事，民眾黨什麼事都是集體決策，這種東西未來幾天要開會決定。可預見，民眾黨在新國會將左右逢源、灸手可熱。

如果要套交情，柯文哲和民進黨大黨鞭柯建銘認識更早，交情更好，要比私交，恐怕韓國瑜會提前出局。但比拚議事專業的熟稔，韓國瑜恐怕也不是現任議長游錫堃對手。當然民眾黨也可以不選邊，開放投票，或正副院長各支持藍綠人選，或「招親」誰支持民眾黨當正的，可換到副院長的支持，反正民眾黨沒包袱，天馬行空想像無限，但民眾黨既然自許關鍵少數，要不要在關鍵時刻倒向執政黨，自損在野監督能量，恐怕也要想清楚。